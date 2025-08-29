Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»

Сергей Федоров рассказал о своей роли в тренировочном процессе ЦСКА.

– Вы участвовали на сборах ЦСКА в Минске. Какая у вас роль в тренировочном процессе сейчас?

– Роль очень маленькая и конкретная. Я преподаю вбрасывания для центральных нападающих. И в этом сезоне я больше контактирую с нашими новыми иностранными игроками.

– По ходу сезона будете присоединяться к тренировочному процессу?

– Не буду пока заглядывать вперед.

– Как относитесь к возвращению Игоря Никитина в ЦСКА?

– Очень рад. Я благодарен Игорю Валерьевичу, что он меня привлек к технической работе с клубом и с ребятами. Рад ему и всему тренерскому штабу, который пришел вместе с ним, – передает слова Федорова корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.