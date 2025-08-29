  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
2

Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»

Сергей Федоров рассказал о своей роли в тренировочном процессе ЦСКА.

– Вы участвовали на сборах ЦСКА в Минске. Какая у вас роль в тренировочном процессе сейчас?

– Роль очень маленькая и конкретная. Я преподаю вбрасывания для центральных нападающих. И в этом сезоне я больше контактирую с нашими новыми иностранными игроками. 

– По ходу сезона будете присоединяться к тренировочному процессу?

– Не буду пока заглядывать вперед. 

– Как относитесь к возвращению Игоря Никитина в ЦСКА?

– Очень рад. Я благодарен Игорю Валерьевичу, что он меня привлек к технической работе с клубом и с ребятами. Рад ему и всему тренерскому штабу, который пришел вместе с ним, – передает слова Федорова корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoСергей Федоров
logoКХЛ
logoЦСКА
logoИгорь Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федоров о том, что свитер с его номером подняли под своды арены «Детройта»: «Неожиданно, перехватило дыхание. Даже не подозревал»
3вчера, 17:44
Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»
вчера, 13:04
Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
17вчера, 12:53
«Фильм о Русской пятерке не досмотрел – из-за рассказа про аварию». Ларионов и Федоров вспоминают «Детройт» 90-х
2228 августа, 20:05
Главные новости
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»
4 минуты назад
«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
1615 минут назад
Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
838 минут назад
«Динамо» подписало контракт с Кисаковым на год. Форвард был на пробном договоре
59 минут назад
«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент
1сегодня, 08:58
Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»
2сегодня, 08:45
Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»
сегодня, 08:37
Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»
11сегодня, 07:46
Чехович о снятии «Витязя» с КХЛ: «Ротенберг был готов найти спонсора и возглавить команду, но слух появился и тут же исчез. Жаль, что клуб распался»
1сегодня, 07:24
Кубок мэра Москвы. ЦСКА сыграет с «Шанхаем», «Динамо» Москва встретится с «Динамо» Минск
сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Адмирал» играет с «Динамо-Молодечно», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
7 минут назадLive
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
126 минут назад
Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты
51 минуту назад
Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «5 сентября начнем писать новую историю. Желаю действовать по принципу «один за всех и все за одного»
1сегодня, 08:26
Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
1сегодня, 08:12
Федоров о своей должности в ЦСКА: «Помощник по хоккейным делам – ни эксперт, ни консультант мне не нравится. Помогаю стать чемпионами»
2сегодня, 07:58
Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й
сегодня, 07:35
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
4вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
3вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58