Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
Сергей Федоров рассказал о своей роли в тренировочном процессе ЦСКА.
– Вы участвовали на сборах ЦСКА в Минске. Какая у вас роль в тренировочном процессе сейчас?
– Роль очень маленькая и конкретная. Я преподаю вбрасывания для центральных нападающих. И в этом сезоне я больше контактирую с нашими новыми иностранными игроками.
– По ходу сезона будете присоединяться к тренировочному процессу?
– Не буду пока заглядывать вперед.
– Как относитесь к возвращению Игоря Никитина в ЦСКА?
– Очень рад. Я благодарен Игорю Валерьевичу, что он меня привлек к технической работе с клубом и с ребятами. Рад ему и всему тренерскому штабу, который пришел вместе с ним, – передает слова Федорова корреспондент Спортса’‘ Дарья Романова.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости