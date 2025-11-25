Воронков, Чинахов и Фантилли в матче с «Вашингтоном»: 0+0 и «минус 3» у каждого. Показатель полезности форвардов 1-го звена стал худшим в «Коламбусе»

Дмитрий Воронков и Егор Чинахов завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 3».

«Коламбус » уступил «Вашингтону » (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

В первом звене «Блю Джекетс» на лед вышли российские форварды Дмитрий Воронков и Егор Чинахов , а также Адам Фантилли.

Все три форварда завершили матч без очков и с «минус 3» у каждого. Их показатель полезности стал худшим в команде.

В текущем сезоне у 25-летнего Воронкова 18 (9+9) очков в 23 играх при полезности «+5».

У 24-летнего Чинахова – 6 (3+3) баллов в 17 играх при полезности «минус 6».

Напомним, что форвард «мундиров» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы , полученной на утренней раскатке.