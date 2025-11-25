Воронков, Чинахов и Фантилли в матче с «Вашингтоном»: 0+0 и «минус 3» у каждого. Показатель полезности форвардов 1-го звена стал худшим в «Коламбусе»
Дмитрий Воронков и Егор Чинахов завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 3».
«Коламбус» уступил «Вашингтону» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В первом звене «Блю Джекетс» на лед вышли российские форварды Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, а также Адам Фантилли.
Все три форварда завершили матч без очков и с «минус 3» у каждого. Их показатель полезности стал худшим в команде.
В текущем сезоне у 25-летнего Воронкова 18 (9+9) очков в 23 играх при полезности «+5».
У 24-летнего Чинахова – 6 (3+3) баллов в 17 играх при полезности «минус 6».
Напомним, что форвард «мундиров» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы, полученной на утренней раскатке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости