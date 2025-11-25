Никитин о 9-м месте ЦСКА: «Оно неприемлемо. Чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду. Сейчас ее нет»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в текущем сезоне.
Московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 29 очков после 30 матчей. 24 ноября ЦСКА уступил СКА со счетом 1:4.
– Почему поменяли звенья?
– Команда проигрывала, поэтому хотели изменить ход матча.
– Ожидали ли, что после 30 матчей будете идти на девятом месте? И стоит ли говорить, что перестройка, которая началась с вашим приходом, далека от своего завершения?
– Она вообще далека от того, что мы хотим сделать, поэтому и результат такой. Это место неприемлемо в принципе, об этом даже говорить смысла нет. Это к вопросу, почему эмоций нет.
– Есть ли понимание того, что к концу регулярки удастся избежать статуса команды‑претендента на плей‑офф?
– Команда. Этот вопрос может решить только команда, а ее сейчас нет, поэтому такое место. Для того, чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду, – сказал Никитин.