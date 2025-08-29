Ротенберг о Ларионове: «Мы давно знакомы – я всегда помогал его сыну, инициировал назначение в молодежную сборную. Сейчас мы не общаемся, не хватает времени»
Роман Ротенберг заявил, что не общается с Игорем Ларионовым.
В это межсезонье Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА.
– Вы общаетесь с Игорем Ларионовым?
– Я его очень давно знаю, всегда помогал его сыну. В свое время я был инициатором его назначения в молодежную сборную до 20 лет и в штаб. Давно очень знаком.
На сегодняшний день мы не общаемся. Знаю всех главных тренеров КХЛ, ВХЛ, многих в МХЛ, но не могу со всеми общаться.
Просто не хватает времени, – передает слова бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
