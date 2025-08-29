Ротенберг об отказе от ретрошлема: «С точки зрения безопасности решил, что надо играть в новом. Если не дай бог прилетит шайба»

Роман Ротенберг рассказал, почему отказался от ретрошлема.

– А где ваш легендарный ретрошлем, в котором вы обычно играли?

– Ну, я решил, что все-таки это более безопасный шлем. Поэтому все-таки он уже такой, да... Если не дай бог прилетит шайба. А шайба же летает, да.

С точки зрения безопасности, да. Решил все-таки, что нужно играть в новом шлеме, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

