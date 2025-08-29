Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что скоро станет известен новый клуб игрока.

Сейчас 33-летний форвард находится без профессионального контракта.

«Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Надеюсь, что скоро узнаете новый клуб Евгения .

Варианты с КХЛ? Нам не делали особых предложений, потому что мы не выходили на данный рынок», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Козловым. 33-летний форвард сейчас без контракта