Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Козловым. 33-летний форвард сейчас без контракта

Евгений Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Виктором Козловым.

Их совместное фото появилось в клубных соцсетях уфимской команды.

«Легенды российского хоккея, «Вашингтона » и, конечно же, #ПНХШОУ», – сказано в сообщении «Салавата Юлаева ».

Сейчас 33-летний Кузнецов находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге. В прошлом сезоне он набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах за СКА.

Фото: t.me/hcsu61

