Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»

Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем игрока.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов намерен вернуться в НХЛ .

– Все пока на такой же стадии: стадии переговоров. Пока на месте все.

– Есть ли у вас с Евгением дедлайн по поиску клуба в НХЛ?

– Нет никакого дедлайна.

– Возможно ли возвращение Евгения в Петербург, но уже в «Шанхай Дрэгонс»?

– Пока, честно говоря, не вижу такой возможности.

Пока не вижу, но понятно к чему ваш вопрос. Чтобы заполнить арену, нужен игрок типа Кузнецова. Им будет тяжело заполнить эту огромную арену, если они будут набирать просто хоккеистов, – сказал агент Шуми Бабаев .

Напомним, в сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене».