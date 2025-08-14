  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»
0

Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»

Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем игрока.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов намерен вернуться в НХЛ.

– Все пока на такой же стадии: стадии переговоров. Пока на месте все.

– Есть ли у вас с Евгением дедлайн по поиску клуба в НХЛ? 

– Нет никакого дедлайна. 

– Возможно ли возвращение Евгения в Петербург, но уже в «Шанхай Дрэгонс»? 

– Пока, честно говоря, не вижу такой возможности.

Пока не вижу, но понятно к чему ваш вопрос. Чтобы заполнить арену, нужен игрок типа Кузнецова. Им будет тяжело заполнить эту огромную арену, если они будут набирать просто хоккеистов, – сказал агент Шуми Бабаев.

Напомним, в сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoЕвгений Кузнецов
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
возможные переходы
СКА-Арена
logoСКА
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»
511 августа, 09:44
Сушинский о Кузнецове: «Будет ждать варианты из НХЛ до последнего, наверное. В КХЛ он всегда успеет подписать контракт»
76 августа, 16:55
Агент Кузнецова о СКА: «Двери не закрыты. Если они проявят интерес, будем разговаривать. Но после того, как все решится с НХЛ»
115 августа, 15:43
Главные новости
Фетисов о КХЛ: «Потолок зарплат позволяет увеличить конкуренцию. Можно видеть это на примере последних сезонов: регионы поверили, что могут побеждать, интерес колоссальный»
3сегодня, 17:31
Генменеджер «Авангарда» о Маклауде: «Его агенты консультируются с НХЛ. Он попросил 2 недели на решение вопросов. В понедельник этот срок истечет, и мы еще раз свяжемся с Майклом»
4сегодня, 17:19
Контрольный матч. «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»
4сегодня, 16:56
Рябыкин об уходе Ливо из «Салавата»: «Шансы на плей-офф уменьшаются без такого игрока. Думаю, они не от хорошей жизни его расторгли. Видно, нет денег на него»
1сегодня, 16:43
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Появилась информация, что в Америке ряд клубов проявляет интерес. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться»
1сегодня, 16:30
Скворцов о Ротенберге: «Было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера «Сочи», увидеть выход клуба в плей-офф»
10сегодня, 15:37
Ружичка продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (ТАСС)
14сегодня, 15:25
Плющев о словах Пулккинена: «Не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел. И вообще я хороший»
7сегодня, 15:16
Васильев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «На Западе либеральное гнилье, их ценности – предать, оболгать, сделать подлость. У русских другая мораль, основанная на Священном Писании»
13сегодня, 14:23
Фетисов о канадских тренерах в КХЛ: «Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. У них свои методики»
1сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о состоянии Билялова: «Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Подготовка «Ак Барса» продолжается, работы еще предстоит много»
27 минут назад
Бахмутов о КХЛ: «Многие замахнутся на плей-офф. «Шанхай», Кравец с «Барысом». Про Крикунова в «Сочи» не надо забывать. Нас ждет очень интересная регулярка»
45 минут назад
Бердин об игре клюшкой: «Это мой стиль. Рад, что в «Ак Барсе» это приветствуются. Если тренеры будут за, я буду чаще так действовать»
55 минут назад
Скворцов о Ларионове: «Как любому гению, ему трудно донести до игроков, что конкретно нужно делать в последовательности событий, чтобы пришел результат. Тренер он еще начинающий»
2сегодня, 17:08
Серебряков о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Окунулись в атмосферу города, окультурились и получили замечательные эмоции. Нам сделали отличную программу»
1сегодня, 16:54
Майоров о лимите на легионеров в РПЛ: «11 на поле и 8 из них могут быть иностранцами. Куда мы идем? Это с «Зенита» началось»
25сегодня, 16:17
Ложкин стал спортивным директором «Шанхая»
1сегодня, 15:59
«Трактор» подписал просмотровый контракт с Крощинским
сегодня, 15:49
Отец защитника «Анахайма» Гудаса вошел в штаб Кравеца в «Барысе»
сегодня, 14:55
Гендиректор «Авангарда» о сборах в Петербурге: «Лучший город на земле в хорошую погоду. Плюс здесь наши спонсоры, акционеры. Дай Бог, станет традицией»
3сегодня, 14:35