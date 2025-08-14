Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»
Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем игрока.
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов намерен вернуться в НХЛ.
– Все пока на такой же стадии: стадии переговоров. Пока на месте все.
– Есть ли у вас с Евгением дедлайн по поиску клуба в НХЛ?
– Нет никакого дедлайна.
– Возможно ли возвращение Евгения в Петербург, но уже в «Шанхай Дрэгонс»?
– Пока, честно говоря, не вижу такой возможности.
Пока не вижу, но понятно к чему ваш вопрос. Чтобы заполнить арену, нужен игрок типа Кузнецова. Им будет тяжело заполнить эту огромную арену, если они будут набирать просто хоккеистов, – сказал агент Шуми Бабаев.
Напомним, в сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене».
