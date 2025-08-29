Веккионе об Овечкине: «Машина, может играть хоть до 45 лет. Когда он побил рекорд Ягра, была большая вечеринка и много пива»

Майк Веккионе рассказал о вечеринке с Александром Овечкиным.

Ранее форвард «Барыса » выступал за фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ.

– У российских болельщиков «Вашингтон» прежде всего ассоциируется с Овечкиным. Есть истории про него?

– Я сыграл всего один матч, но он сразу взял меня под свое крыло. Евгений Кузнецов – тоже. Мы сидели рядом в раздевалке, он подсказывал мне, выводил на бросок. Все парни в «Вашингтоне» были дружелюбны.

Я был с командой, когда Овечкин побил рекорд Яромира Ягра (имеется в виду достижение Ягра по голам в регулярках НХЛ. Овечкин превзошел чеха 16 марта 2022 года, спустя 3 дня Веккионе провел единственный матч в НХЛ – Спортс’‘). Была большая вечеринка, много пива, празднований. Приятно быть частью этого.

Он просто машина – может играть и забивать хоть до 45 лет. Желаю ему всего самого лучшего, – сказал Майк Веккионе .

Веккионе об обмене из «Трактора»: «Это бизнес – никаких обид, я даже не успел присоединиться к команде. Это дополнительная мотивация для меня»