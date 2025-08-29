Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»

Борис Михайлов считает, что страны Европы боятся конкуренции со сборной России.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил , что Россию не пригласили на Турнир четырех наций, прошедший в феврале 2025 года, из-за ультиматума со стороны Швеции и Финляндии.

«Они просто боятся конкуренции со сборной России.

Отказ в приглашении нашей национальной команды на Турнир четырех наций связан и со спортивным фактором, и, конечно, с политической ситуацией в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

