Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»
Борис Михайлов считает, что страны Европы боятся конкуренции со сборной России.
Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что Россию не пригласили на Турнир четырех наций, прошедший в феврале 2025 года, из-за ультиматума со стороны Швеции и Финляндии.
«Они просто боятся конкуренции со сборной России.
Отказ в приглашении нашей национальной команды на Турнир четырех наций связан и со спортивным фактором, и, конечно, с политической ситуацией в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
