Депутат Журова о Турнире четырех наций без России: «Ультиматумы от шведов и финнов – обычная истерия. Вряд ли НХЛ отреагировала бы, там дорожат российскими хоккеистами»

Светлана Журова высказалась об ультиматуме Швеции и Финляндии к НХЛ.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал , почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций : «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».

«Вряд ли НХЛ отреагировала бы на чей-то ультиматум. К тому же там дорожат российскими хоккеистами, которые по факту являются одними из главных звезд лиги.

А попытки ультиматумов от шведов и финнов – обычная истерия», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.