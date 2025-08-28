Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны»

Фрэнк Серавалли рассказал, почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций.

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, обыграв в финале команду США (3:2 ОТ). Также в соревновании участвовали сборные Швеции и Финляндии .

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ , что если Россия примет участие, их там не будет», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире Bleacher Report.