Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны»
Фрэнк Серавалли рассказал, почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций.
Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, обыграв в финале команду США (3:2 ОТ). Также в соревновании участвовали сборные Швеции и Финляндии.
«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что если Россия примет участие, их там не будет», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире Bleacher Report.
