Депутат Свищев о Турнире четырех наций без России: «Наши всегда громили и будут громить шведов и финнов. Их заявления основаны на страхе проигрыша. Шантаж в спорте должен наказываться»

Дмитрий Свищев высказался об ультиматуме Швеции и Финляндии к НХЛ.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал , почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций : «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».

«[Когда] Швеция и Финляндия заявляют, что не будут участвовать, если Россия получит приглашение, давайте честно – это больше похоже на лукавство. Наши [хоккейные] команды всегда громили и будут громить и шведов, и финнов, за исключением некоторых отдельно взятых турниров.

Наши всегда были для них сильнейшими соперниками. Поэтому речь идет не только о политике, но и о спортивном страхе проигрыша. Бойкот и запугивание – это форма шантажа, а шантаж в спорте запрещен.

Такие действия должны наказываться. Международное хоккейное сообщество должно дать на это реакцию», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .