Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе

Группа «Комната культуры» записала официальный трек сезона КХЛ-2025/26.

Композиция будет звучать на играх в предстоящем Фонбет чемпионате КХЛ. В съемках клипа приняли участие Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

«Игра не щадит, но в ней

Спор разрешает спорт

Нам нужен крутой хоккей,

В КХЛ – история плавит лед», – говорится в тексте песни.

Солист группы «Комната культуры» – Женя Трофимов. Коллектив известен песнями «Поезда», «Привет», «Ночь» и «Море».