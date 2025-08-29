  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе
Видео
1

Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе

Группа «Комната культуры» записала официальный трек сезона КХЛ-2025/26.

Композиция будет звучать на играх в предстоящем Фонбет чемпионате КХЛ. В съемках клипа приняли участие Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

«Игра не щадит, но в ней

Спор разрешает спорт

Нам нужен крутой хоккей,

В КХЛ – история плавит лед», – говорится в тексте песни.

Солист группы «Комната культуры» – Женя Трофимов. Коллектив известен песнями «Поезда», «Привет», «Ночь» и «Море».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
музыка
logoНиколай Голдобин
logoКХЛ
logoДамир Шарипзянов
видео
logoСКА
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов об уходе Голдобина: «Потеря. Но у «Спартака» есть ребята, которые могут его заменить. Это наша внутренняя кухня»
828 августа, 21:14
Фастовский о Голдобине: «Очень творческий, иногда творчество захлестывает. Нужно понимание, что хоккей – твоя работа. Поэтому он долго в одном клубе не задерживался»
228 августа, 18:10
Черкас о том, что при Ларионове СКА превращается в середняка: «Большая вероятность, что так и будет. Надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером»
1928 августа, 11:57
Главные новости
Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»
1вчера, 21:55
Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом»
3вчера, 21:38
Мурал в честь Третьяка появится в Скопине в Рязанской области
вчера, 21:14Фото
Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
3вчера, 20:54
Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды
1вчера, 20:18Фото
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
27вчера, 19:45
Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск
24вчера, 19:15
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
18вчера, 18:58
Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»
10вчера, 18:18
Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
3вчера, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
1вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58
Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»
1вчера, 19:28
Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»
1вчера, 18:48
Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
2вчера, 18:32
Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»
вчера, 17:32
«Нефтехимик» продлил контракт с Белозеровым
1вчера, 17:17
Михаил Воробьев: «Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Он легенда»
1вчера, 15:15
Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»
вчера, 14:42