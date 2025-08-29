Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе
Группа «Комната культуры» записала официальный трек сезона КХЛ-2025/26.
Композиция будет звучать на играх в предстоящем Фонбет чемпионате КХЛ. В съемках клипа приняли участие Николай Голдобин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»).
«Игра не щадит, но в ней
Спор разрешает спорт
Нам нужен крутой хоккей,
В КХЛ – история плавит лед», – говорится в тексте песни.
Солист группы «Комната культуры» – Женя Трофимов. Коллектив известен песнями «Поезда», «Привет», «Ночь» и «Море».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости