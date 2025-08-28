Черкас о том, что при Ларионове СКА превращается в середняка: «Большая вероятность, что так и будет. Надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером»

Сергей Черкас высказался о выступлении СКА на турнире имени Пучкова.

‎Петербуржцы уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (0:1) и заняли последнее место на турнире.

– Последнее место СКА на турнире Пучкова – повод для тревоги?

– Говорить о поводах для тревоги пока рано. Команда сыграла 3 матча: одна игра с питерским «Динамо» (5:2) и две игры на турнире. Немножко настораживает, что в преддверии сезона, имея большое количество времени в большинстве, команда не может ничего забить.

Конечно, есть время, чтобы отработать связи для игры в большинстве, но это не очень приятный момент. Мастеров в команде достаточно. Играя пять минут в большинстве, один гол точно можно забить.

Тем не менее хочется надеяться, что все-таки команда сможет показать достойный хоккей. Мы все этого ждем, оптимизм всегда присутствует, но турнир показал, что надо ждать (смеется).

‎— Нет ли у вас ощущения, что при Ларионове армейцы постепенно превращаются в середняка КХЛ?

‎— Большая вероятность, что так и будет. Пока мы не видели легионеров, один только подъехал, другой только начал играть. Надо посмотреть на их состояние и посмотреть, смогут ли они создать ударное звено с Голдобиным .

Здесь надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером.

‎— Кто из армейцев вас порадовал на турнире Пучкова?

‎— Пока никто. Неплохо сыграл Иванов . А так, по большому счету ничего сказать нельзя. Мне не понравились обе игры на турнире Пучкова. Не было какого-то драйва, может, потому что это товарищеские игры. Не было какого-то движения. Парочка бледных матчей.

Я думаю, что можно будет подвести какой-то итог, когда команда сыграет несколько игр, – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.