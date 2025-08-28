  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о том, что при Ларионове СКА превращается в середняка: «Большая вероятность, что так и будет. Надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером»
13

Черкас о том, что при Ларионове СКА превращается в середняка: «Большая вероятность, что так и будет. Надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером»

Сергей Черкас высказался о выступлении СКА на турнире имени Пучкова.

‎Петербуржцы уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (0:1) и заняли последнее место на турнире.  

– Последнее место СКА на турнире Пучкова – повод для тревоги?

– Говорить о поводах для тревоги пока рано. Команда сыграла 3 матча: одна игра с питерским «Динамо» (5:2) и две игры на турнире. Немножко настораживает, что в преддверии сезона, имея большое количество времени в большинстве, команда не может ничего забить.

Конечно, есть время, чтобы отработать связи для игры в большинстве, но это не очень приятный момент. Мастеров в команде достаточно. Играя пять минут в большинстве, один гол точно можно забить.

Тем не менее хочется надеяться, что все-таки команда сможет показать достойный хоккей. Мы все этого ждем, оптимизм всегда присутствует, но турнир показал, что надо ждать (смеется). 

‎— Нет ли у вас ощущения, что при Ларионове армейцы постепенно превращаются в середняка КХЛ?

‎— Большая вероятность, что так и будет. Пока мы не видели легионеров, один только подъехал, другой только начал играть. Надо посмотреть на их состояние и посмотреть, смогут ли они создать ударное звено с Голдобиным.

Здесь надо немножко подождать. Но команде 100% будет сложно быть лидером. 

‎— Кто из армейцев вас порадовал на турнире Пучкова?

‎— Пока никто. Неплохо сыграл Иванов. А так, по большому счету ничего сказать нельзя. Мне не понравились обе игры на турнире Пучкова. Не было какого-то драйва, может, потому что это товарищеские игры. Не было какого-то движения. Парочка бледных матчей.

Я думаю, что можно будет подвести какой-то итог, когда команда сыграет несколько игр, – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoНиколай Голдобин
logoСергей Иванов
Турнир имени Пучкова
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плотников о хоккее Ларионова и Ротенберга в СКА: «Не хочется сравнивать – мы солдаты, должны просто выходить и выполнять. Ощущаю, что схемы похожи на «Торпедо»
17сегодня, 07:17
Михаил Воробьев о СКА: «Цель на сезон – Кубок Гагарина. Основной конкурент – мы сами, смотрим только на себя»
8сегодня, 06:24
Зыков о СКА: «Задачи самые высокие, стараемся быть лучше и продуктивнее. Мастеровитые новички будут делать нас только лучше»
сегодня, 05:47
Главные новости
Никитин после 2:0 со «Спартаком»: «Не загружаем голову вопросом готовности, просто разговариваем с ребятами. Команда новая, увидим, над чем нужно трудиться»
9 минут назад
Разин о Владимире Воробьеве в штабе «Металлурга»: «В «Рейнджерс» он встал в «офис» Гретцки, заменил Ковалева в большинстве, отдал на Мессье, тот забил. Тренер сказал: «Молодец, но больше так не делай»
121 минуту назад
Генменеджер «Коламбуса» о 8,5 млн долларов в год у Проворова: «Лучший вариант для нас. За 5 лет он пропустил только 3 матча. С ростом потолка Иван идеально впишется в команду на весь срок»
250 минут назад
Кубок мэра Москвы. ЦСКА обыграл «Спартак», «Динамо» Москва победило «Торпедо»
26сегодня, 18:43
Гру о 5:1 с «Ладой»: «Понравилось многое, что показал «Трактор». Для меня нет термина первое звено, первая тройка – та, которая лучше проявит себя в отдельном матче»
сегодня, 18:41
Ротенберг поздравил Дюмина с 53-летием: «Настоящий патриот, всегда честно и преданно служил России. Он помогает сборной создавать условия для побед, это бесценно»
6сегодня, 17:58Фото
Тертышный о «Торпедо»: «У Ларионова была другая философия, сейчас больше времени уделяем обороне. У нас нет суперзвезд, но все бьются друг за друга»
сегодня, 17:45
Фетисов об отстранении России: «У нас авторитетные пацаны в НХЛ, может, попробуют побороться. Скажут, что хотят играть в сборной против сильнейших»
14сегодня, 17:26
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» победил «Ладу», «Амур» проиграл «Сочи»
18сегодня, 16:19
Депутат Свищев о Турнире четырех наций без России: «Наши всегда громили и будут громить шведов и финнов. Их заявления основаны на страхе проигрыша. Шантаж в спорте должен наказываться»
13сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Динамо» о контракте Гусева: «Договорились, что на просмотровом он проходит предсезонку. Знали, что он наш игрок, он тоже хотел играть в нашей команде»
37 минут назад
Новичок «Авангарда» Чеккони о КХЛ: «Первый месяц прошел невероятно, я и моя семья приятно взволнованы. Барак рассказывал мне много положительного»
сегодня, 18:57
Красоткин о селекции «Сибири»: «Ушли лидеры – место освободилось. Многие могут выйти на лидирующие позиции у нас, повести команду за собой»
сегодня, 18:27
Фастовский о Голдобине: «Очень творческий, иногда творчество захлестывает. Нужно понимание, что хоккей – твоя работа. Поэтому он долго в одном клубе не задерживался»
сегодня, 18:10
Разин о селекции «Металлурга»: «Пришли качественные игроки, очень рад. Если Ткачев будет феерить, будет выходить через смену, но 68 игр на одном уровне провести нереально»
1сегодня, 17:14
Бишофф о контракте с «Шанхаем»: «Там много североамериканцев, тренер – Галлан, это сыграло роль в принятии решения. Атмосфера в команде замечательная»
сегодня, 16:33
Кудашов о Подъяпольском: «Набирает форму, форсировать восстановление не будем. Увидим его в начале сентября»
сегодня, 16:14
Тренер «Торпедо» Исаков о Комтуа: «Пытается залезть под кожу сопернику, все уже привыкли. Важно, чтобы игроки умели правильно остудить его»
сегодня, 15:37
Директор «Динамо» Якубов: «Джиошвили хотел уйти, хоккейный бог помог вернуть его. Пыленков – один из лучших защитников в КХЛ, продлить с ним контракт – большой успех»
2сегодня, 15:11
Михаил Воробьев о потолке зарплат: «Футболу будет полезно. В хоккее это безусловный плюс. Команды приравниваются, нет дисбаланса, все в равных условиях»
4сегодня, 13:55