Гусев о 45 млн рублей за сезон в «Динамо»: «Пусть эксперты считают деньги. Я жду, когда команда сформируется – хочу быть уверен, что мы на что-то претендуем»

Никита Гусев прокомментировал условия контракта с «Динамо».

В межсезонье 33-летний форвард сначала заключил пробный договор с «Динамо », а затем подписал полноценное соглашение на год. Сообщалось , что зарплата Гусева составит 45 млн рублей за сезон.

– Просмотровый контракт для игрока уровня MVP лиги – не выглядело ли это унизительно?

– Я к этому отношусь спокойно вообще.

– Но ведь Коннора Макдэвида на просмотровый контракт в НХЛ не сажают.

– Значит, так надо было.

– А то, что по деньгам было всего лишь 150 тысяч рублей в месяц?

– Говорю же, я спокоен по этому поводу.

– Вы уже не первый год тянете до последнего, подписывая контракт. И теряете при этом большие деньги. Зачем?

– Пусть эксперты считают деньги. А моя логика – жду, когда команда полностью сформируется, чтобы я был уверен, что мы на что-то претендуем. Мне важно понимать, с кем я играю.

– Ваш оклад – 45 миллионов рублей за сезон. Это совсем не ваш уровень. Хотя все понимают, что вы можете хорошо выполнить бонусы.

– Я бы не хотел это комментировать. Пусть другие люди считают мои деньги, – сказал Никита Гусев .

