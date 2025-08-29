Гусев о 45 млн рублей за сезон в «Динамо»: «Пусть эксперты считают деньги. Я жду, когда команда сформируется – хочу быть уверен, что мы на что-то претендуем»
В межсезонье 33-летний форвард сначала заключил пробный договор с «Динамо», а затем подписал полноценное соглашение на год. Сообщалось, что зарплата Гусева составит 45 млн рублей за сезон.
– Просмотровый контракт для игрока уровня MVP лиги – не выглядело ли это унизительно?
– Я к этому отношусь спокойно вообще.
– Но ведь Коннора Макдэвида на просмотровый контракт в НХЛ не сажают.
– Значит, так надо было.
– А то, что по деньгам было всего лишь 150 тысяч рублей в месяц?
– Говорю же, я спокоен по этому поводу.
– Вы уже не первый год тянете до последнего, подписывая контракт. И теряете при этом большие деньги. Зачем?
– Пусть эксперты считают деньги. А моя логика – жду, когда команда полностью сформируется, чтобы я был уверен, что мы на что-то претендуем. Мне важно понимать, с кем я играю.
– Ваш оклад – 45 миллионов рублей за сезон. Это совсем не ваш уровень. Хотя все понимают, что вы можете хорошо выполнить бонусы.
– Я бы не хотел это комментировать. Пусть другие люди считают мои деньги, – сказал Никита Гусев.
Гендиректор «Динамо» о контракте Гусева: «Мы действовали строго в рамках регламента. Недовольных не осталось»