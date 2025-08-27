Гендиректор «Динамо» о контракте Гусева: «Мы действовали строго в рамках регламента. Недовольных не осталось»

Сергей Сушко высказался о ситуации с договором Никиты Гусева.

«Динамо» изначально подписало пробный контракт с нападающим, после чего заключило полноценное соглашение с зарплатой 45 миллионов рублей за сезон.

– Пробный контракт Никиты Гусева и пропуск сезона Артемом Михеевым связаны?

– Спасибо, что акцентируете на этом внимание.

Мы действовали строго в рамках регламента. Все подписания завершены, но есть место.

В этой ситуации доволен и Никита, и клуб, недовольных не осталось. Все было в рамках регламента и в интересах игрока. Довольны, что удалось сохранить Гусева.

А что касается Михеева, не могу об этом говорить из‑за врачебной этики. Сейчас занимаемся этим вопросом, хотим его решить, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.