Морозов о пробном контракте Гусева: «Это ход менеджмента «Динамо». Лига запретила бы Никите заниматься с клубом – они не попадали под потолок зарплат»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал пробный контракт Никиты Гусева.

В прошлом сезоне форвард «Динамо» набрал 69 очков (29+40) в 68 матчах регулярного чемпионата, добавив к ним 11 очков (5+6) в 17 играх плей‑офф.

– Никита Гусев большую часть предсезонки тренировался на просмотровом контракте. Что здесь не так?

– Это ход менеджмента «Динамо ». Наверное, они до этого сделали ошибку, или это было их планом. Но на тот момент, когда они только начали тренироваться, Гусев не мог заниматься с клубом, потому что уже не попадал под потолок, и лига бы ему это запретила.

Поэтому клуб сделал такой ход, чтобы Гусев мог спокойно готовиться. После этого «Динамо» совершило несколько обменов и расторжений в рамках регламента, после чего Гусев подписал полноценный контракт.

Причем можно получать зарплату меньше, но заработать больше за счет бонусов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

