Директор «Динамо» о контракте Гусева: «Договорились, что на просмотровом он проходит предсезонку. Знали, что он наш игрок, он тоже хотел играть в нашей команде»

Рафик Якубов высказался о ситуации с договором Никиты Гусева.

«Динамо » изначально подписало пробный контракт с нападающим, после чего заключило полноценное соглашение с зарплатой 45 миллионов рублей за сезон.

– Не бьет ли просмотровый контракт Гусева по имиджу клуба?

– Мы пришли к общему. Было общение, что он пришел с отпуска и идет с командой в бой. Мы договорились, что он проходит предсезонку на просмотровом контакте.

Мы знали, что он наш игрок. Мы на него надеялись. Он тоже хотел играть в нашей команде. [Полноценный контракт] был делом времени, – сказал спортивный директор «Динамо» Рафик Якубов .