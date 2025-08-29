17-летний Медведев – 4-й в списке лучших проспектов «Ванкувера» по версии сайта НХЛ. Вилландер – 1-й, Леккеримяки – 2-й
Алексей Медведев вошел в топ-5 лучших молодых игроков «Ванкувера».
В прошлом сезоне 17-летний голкипер провел 34 матча за «Лондон Найтс» в юниорской лиге Онтарио, отражая в среднем 91,2% бросков.
На драфте НХЛ-2025 его выбрали во втором раунде под 47-м общим номером.
Рейтинг проспектов «Ванкувера» выглядит следующим образом:
1. Том Вилландер, защитник, 20 лет (в прошлом сезоне играл за университет Бостона, NCAA).
2. Юнатан Леккеримяки, нападающий, 21 год («Ванкувер» / «Эбботсфорд», АХЛ).
3. Брейден Кутс, нападающий, 18 лет («Сиэтл», WHL).
4. Алексей Медведев, вратарь, 17 лет («Лондон Найтс», OHL).
5. Элиас Петтерссон, защитник, 21 год («Ванкувер» / «Эбботсфорд», АХЛ).
Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
