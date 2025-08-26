Аскаров – лучший проспект НХЛ среди вратарей по версии Daily Faceoff, Егоров – 4-й, Андреянов – 10-й, Набоков – 13-й, Медведев – 16-й, Заврагин – 18-й
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди голкиперов на сезон-2025/26.
В список вошли вратари в возрасте 25 лет или моложе, которые сыграли менее 15 матчей в прошлом сезоне, или не провели значительного количества времени в НХЛ за последние 3 года.
Первое место в топ-25 занял Ярослав Аскаров.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»)
2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)
3. Трей Августин («Детройт»)
4. Михаил Егоров («Нью-Джерси»)
5. Себастьян Косса («Детройт»)
6. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе»)
7. Михаэль Грабал («Юта»)
8. Картер Джордж («Лос-Анджелес»)
9. Лееви Мериляйнен («Оттава»)
10. Петр Андреянов («Коламбус»)
11. Девон Леви («Баффало»)
12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)
13. Илья Набоков («Колорадо»)
14. Джек Иванкович («Нэшвилл»)
15. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»)
16. Алексей Медведев («Ванкувер»)
17. Карл Линдбом («Вегас»)
18. Егор Заврагин («Филадельфия»)
19. Эрик Портильо («Лос-Анджелес»)
20. Михал Прадел («Детройт»)
21. Семен Фролов («Каролина»)
22. Якуб Добеш («Монреаль»)
23. Лукас Бекман («Оттава»)
24. Дилан Гаранд («Рейнджерс»)
25. Дрю Коммессо («Чикаго»).
