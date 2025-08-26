Аскаров – лучший проспект НХЛ среди вратарей по версии Daily Faceoff, Егоров – 4-й, Андреянов – 10-й, Набоков – 13-й, Медведев – 16-й, Заврагин – 18-й

Ярослав Аскаров возглавил топ-25 лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди голкиперов на сезон-2025/26.

В список вошли вратари в возрасте 25 лет или моложе, которые сыграли менее 15 матчей в прошлом сезоне, или не провели значительного количества времени в НХЛ за последние 3 года.

Первое место в топ-25 занял Ярослав Аскаров .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»)

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)

3. Трей Августин («Детройт»)

4. Михаил Егоров («Нью-Джерси»)

5. Себастьян Косса («Детройт»)

6. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе »)

7. Михаэль Грабал («Юта»)

8. Картер Джордж («Лос-Анджелес»)

9. Лееви Мериляйнен («Оттава»)

10. Петр Андреянов («Коламбус»)

11. Девон Леви («Баффало»)

12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

13. Илья Набоков («Колорадо»)

14. Джек Иванкович («Нэшвилл»)

15. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»)

16. Алексей Медведев («Ванкувер»)

17. Карл Линдбом («Вегас»)

18. Егор Заврагин («Филадельфия»)

19. Эрик Портильо («Лос-Анджелес»)

20. Михал Прадел («Детройт»)

21. Семен Фролов («Каролина»)

22. Якуб Добеш («Монреаль»)

23. Лукас Бекман («Оттава»)

24. Дилан Гаранд («Рейнджерс»)

25. Дрю Коммессо («Чикаго»).

