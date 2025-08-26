  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аскаров – лучший проспект НХЛ среди вратарей по версии Daily Faceoff, Егоров – 4-й, Андреянов – 10-й, Набоков – 13-й, Медведев – 16-й, Заврагин – 18-й
13

Аскаров – лучший проспект НХЛ среди вратарей по версии Daily Faceoff, Егоров – 4-й, Андреянов – 10-й, Набоков – 13-й, Медведев – 16-й, Заврагин – 18-й

Ярослав Аскаров возглавил топ-25 лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов лиги среди голкиперов на сезон-2025/26.

В список вошли вратари в возрасте 25 лет или моложе, которые сыграли менее 15 матчей в прошлом сезоне, или не провели значительного количества времени в НХЛ за последние 3 года.

Первое место в топ-25 занял Ярослав Аскаров.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») 

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)

3. Трей Августин («Детройт»)

4. Михаил Егоров («Нью-Джерси»)

5. Себастьян Косса («Детройт»)

6. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе»)

7. Михаэль Грабал («Юта»)

8. Картер Джордж («Лос-Анджелес»)

9. Лееви Мериляйнен («Оттава»)

10. Петр Андреянов («Коламбус»)

11. Девон Леви («Баффало»)

12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

13. Илья Набоков («Колорадо»)

14. Джек Иванкович («Нэшвилл»)

15. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»)

16. Алексей Медведев («Ванкувер»)

17. Карл Линдбом («Вегас»)

18. Егор Заврагин («Филадельфия»)

19. Эрик Портильо («Лос-Анджелес»)

20. Михал Прадел («Детройт»)

21. Семен Фролов («Каролина»)

22. Якуб Добеш («Монреаль»)

23. Лукас Бекман («Оттава»)

24. Дилан Гаранд («Рейнджерс»)

25. Дрю Коммессо («Чикаго»).  

Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoЯрослав Аскаров
logoНХЛ
рейтинги
logoСан-Хосе
logoСебастьян Косса
logoМиннесота
Трей Августин
logoКоламбус
Карл Линдбом
logoЭрик Портильо
logoЛос-Анджелес
Джек Иванкович
logoДетройт
logoМонреаль
Михаэль Грабал
logoБаффало
Картер Джордж
logoНэшвилл
logoХэмптон Слукински
logoЕгор Заврагин
Джейкоб Фаулер
Йеспер Валльстедт
logoОттава
Алексей Медведев 2007
logoВегас
logoФиладельфия
logoЮта
logoИлья Набоков
logoПетр Андреянов
logoВанкувер
logoДевон Леви
Михал Прадел
logoЛееви Мериляйнен
logoКолорадо
logoДилан Гаранд
Лукас Бекман
logoДрю Коммессо
logoЧикаго
logoЯкуб Добеш
logoСемен Фролов
