Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й

Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в топ-5 лучших молодых игроков «Юты».

Список возглавил Калеб Денуайе , выбранный под четвертым общим номером на драфте-2025.

Рейтинг проспектов «Юты» выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, нападающий, 18 лет (в прошлом сезоне играл за «Монктон», QMJHL).

2. Тидж Игинла , нападающий, 19 лет («Келоуна», WHL).

3. Дмитрий Симашев , защитник, 20 лет («Локомотив», КХЛ).

4. Даниил Бут , нападающий, 20 лет («Локомотив», КХЛ).

5. Маверик Ламурье , защитник, 21 год («Юта» / «Тусон», АХЛ).

