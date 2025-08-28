  • Спортс
  Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й
Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й

Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в топ-5 лучших молодых игроков «Юты».

Список возглавил Калеб Денуайе, выбранный под четвертым общим номером на драфте-2025.

Рейтинг проспектов «Юты» выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, нападающий, 18 лет (в прошлом сезоне играл за «Монктон», QMJHL).

2. Тидж Игинла, нападающий, 19 лет («Келоуна», WHL).

3. Дмитрий Симашев, защитник, 20 лет («Локомотив», КХЛ).

4. Даниил Бут, нападающий, 20 лет («Локомотив», КХЛ).

5. Маверик Ламурье, защитник, 21 год («Юта» / «Тусон», АХЛ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
