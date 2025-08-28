  • Спортс
Ахтямов – 5-й в списке лучших проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й

Артур Ахтямов стал пятым в рейтинге лучших молодых игроков «Торонто» .

В прошлом сезоне экс-голкипер «Ак Барса» провел 26 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Мэйпл Лифс». Он отражал в среднем 90,1 бросков при коэффициенте надежности 2,81.

Полный рейтинг проспектов «Торонто» выглядит следующим образом:

1. Истон Коуэн, нападающий, 20 лет (в прошлом сезоне играл за «Лондон Найтс», OHL).

2. Бен Дэнфорд, защитник, 19 лет («Ошава», OHL).

3. Ноа Чедвик, защитник, 20 лет («Летбридж», WHL).

4. Тайлер Хопкинс, нападающий, 18 лет («Кингстон», OHL).

5. Артур Ахтямов, вратарь, 23 года («Торонто Марлис», АХЛ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
