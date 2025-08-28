Ахтямов – 5-й в списке лучших проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й

Артур Ахтямов стал пятым в рейтинге лучших молодых игроков «Торонто» .

В прошлом сезоне экс-голкипер «Ак Барса» провел 26 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Мэйпл Лифс». Он отражал в среднем 90,1 бросков при коэффициенте надежности 2,81.

Полный рейтинг проспектов «Торонто» выглядит следующим образом:

1. Истон Коуэн , нападающий, 20 лет (в прошлом сезоне играл за «Лондон Найтс», OHL).

2. Бен Дэнфорд, защитник, 19 лет («Ошава», OHL).

3. Ноа Чедвик, защитник, 20 лет («Летбридж», WHL).

4. Тайлер Хопкинс , нападающий, 18 лет («Кингстон», OHL).

5. Артур Ахтямов , вратарь, 23 года («Торонто Марлис», АХЛ).