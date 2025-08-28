  • Спортс
  • Николай Прохоркин: «Приезжая из НХЛ, важно спуститься с небес на землю. Звездная болезнь мешает, где-то слишком высоко себя ставил»
8

Николай Прохоркин заявил, что у него были трудности из-за звездной болезни.

В 2020 году нападающий перешел из «Лос-Анджелеса» в «Металлург». В НХЛ он набрал 14 (4+10) очков за 43 игры при полезности «минус 6».

– Многие считали, что вы поехали в «Металлург» из-за лучших контрактных условий. Сейчас считаете это правильным решением?

– Я по жизни не делю выбор на «правильный» и «неправильный». Если сделал – значит, так должно было быть. Если что-то не получилось, это твои собственные проблемы.

– А у вас получилось или нет?

– Не получилось в полной мере. Были моменты, к которым мы оказались не готовы, были ожидания, которые мы не оправдали. Но это ценный опыт.

Когда приезжаешь из НХЛ, важно спуститься с небес на землю. Звездная болезнь бывает в любом возрасте, и она мешает.

– Когда вы начали понимать, что сами где-то вели себя неправильно?

– Позже, когда начинал обдумывать все в спокойной обстановке. Понимал, что где-то слишком высоко себя ставил, вместо того чтобы больше поработать. Где-то ждал, что само получится.

Конечно, были объективные трудности: травмы, ковид, тяжелое восстановление. Но если копнуть глубже, понимаешь, что дело не только в этом, – сказал форвард «Авангарда» Николай Прохоркин.

Форвард «Авангарда» Прохоркин о тренировках: «Джордан, Леброн и Кобе – сверхлюди, за ними невозможно тянуться. Ибрагимович – мой кумир в плане ментальности»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
