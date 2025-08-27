  • Спортс
Прохоркин о периоде в «Авангарде» с Хартли: «Боб – не самый легкий человек. Приходилось много общаться, смотреть видео. Утомляла дорога в Балашиху – 50 км туда-обратно»

Николай Прохоркин высказался о работе с Бобом Хартли и Ги Буше.

Хоккеист играл под руководством Хартли в сезоне-2021/22.

– Михаил Котляревский говорил, что у Буше очень строгая система, построенная на характере. Вы согласны с такой формулировкой?

– Жесткость действительно присутствует. Есть стандарты, которые должен выполнять каждый хоккеист, независимо от статуса и от того, в каком звене он играет. Кто-то может выделяться по игровому времени, но стандарты для всех одинаковы.

– Можно сказать, что это быстрый и интенсивный хоккей, основанный на движении?

– Да, это вертикальный хоккей. Многие команды в НХЛ так играют, и тренер привнес это нововведение. В России тоже начинают переходить на такой стиль. Мы не первые.

– Когда «Авангард» тренировал Боб Хартли, вам было не совсем комфортно, хотелось больше свободы. Насколько это соответствует действительности?

– Не совсем так. По игровому плану проблем не было.

Просто Боб – не самый легкий человек. Приходилось много общаться, постоянно смотреть видео. Плюс очень сильно утомляла дорога в Балашиху. Это действительно выбивало, потому что добираться было долго.

– Вы жили в Москве?

– Да, мы жили на Воробьевых горах. И каждый день приходилось ездить по пробкам по 50 километров туда и обратно. Это тоже сильно утомляло.

– Складывается впечатление, что Ги Буше еще более строгий и жесткий тренер, чем Боб Хартли. Поэтому удивительно, насколько органично вы вписались в его хоккей.

– Я считаю, что это два совершенно разных человека.

И ко мне у них было разное отношение, поэтому даже сложно сравнивать. С Бобом у нас поначалу все складывалось непросто, но потом в плей-офф ситуация изменилась, и игра сразу пошла.

С Ги мы с первого дня нашли общий язык. Мне нравится его система, мне нравится культура, которую он привносит в команду.

Он очень позитивный, хотя со стороны может показаться иначе. Людям часто вешают ярлыки. Да, есть несколько видео, где он бросается клюшками, но у каждого человека есть свои особенности.

Он сам нам говорит: «Я взрослею, я тоже учусь каждый день». Это огромный плюс, – сказал нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
