26

Николай Прохоркин: «Потолок зарплат – хорошая вещь, но он должен расти, ведь жизнь дорожает. Расторжения и переподписания нужно регулировать»

Николай Прохоркин поделился мнением о потолке зарплат в КХЛ.

Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей – он не менялся с 2020 года. Президент лиги Алексей Морозов ранее сообщил, что к сезону‑2027/28 потолок вырастет до 1 млрд рублей.

– Вы как-то говорили, что потолок зарплат в КХЛ – это очень хорошо. Не кажется ли вам, что сейчас он потерял ценность?

– Расторжение контрактов и переподписание – это процессы, которые нужно регулировать.

Я не могу судить, потому что этим занимаются многие люди, и все это обсуждают.

Но сам по себе потолок зарплат – это хорошая вещь, он сдерживает аппетиты клубов. При этом он должен постепенно расти, ведь жизнь дорожает.

Сейчас понятно, что время непростое. Многие корпорации, спонсирующие команды, не получают большой прибыли, чтобы поднимать потолок.

Возможно, на период текущей ситуации в стране его стоит придерживать. Но в будущем, для развития лиги, он должен расти, – сказал нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoНиколай Прохоркин
потолок зарплат
logoКХЛ
logoАвангард
