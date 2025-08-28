Форвард «Авангарда» Прохоркин о тренировках: «Джордан, Леброн и Кобе – сверхлюди, за ними невозможно тянуться. Ибрагимович – мой кумир в плане ментальности»

Николай Прохоркин считает, что подготовка спортсменов вышла на новый уровень.

– Спортсмены стали открытыми: все знают, как тренируется Роналду , читают его книги, смотрят ролики. То же самое с Кобе Брайантом, Леброном, Майклом Джорданом , Стефом Карри.

У Карри , например, есть собственные тренировочные лагеря, и все это доступно для изучения. Раньше о таких вещах никто не рассказывал, тренировки проходили втихую.

Сейчас любой может разобрать по полочкам работу суперспортсмена. Это и игроков мотивирует, и тренеров развивает.

– Вы сами следите за кем-то пристально?

– Да, за Златаном Ибрагимовичем . Это, наверное, мой кумир в плане ментальности. Очень сильный человек, с великолепной карьерой. И семья у него прекрасная – это мне тоже близко.

Если говорить о работе, то Брайант – абсолютное сумасшествие. Но за ним, как и за Джорданом или Леброном , тянуться почти невозможно. Они сверхлюди.

Для обычного спортсмена повторять их режим – значит либо сломаться физически, либо перегореть, – сказал нападающий «Авангарда » Николай Прохоркин .

