Форвард «Авангарда» Прохоркин о тренировках: «Джордан, Леброн и Кобе – сверхлюди, за ними невозможно тянуться. Ибрагимович – мой кумир в плане ментальности»
– Спортсмены стали открытыми: все знают, как тренируется Роналду, читают его книги, смотрят ролики. То же самое с Кобе Брайантом, Леброном, Майклом Джорданом, Стефом Карри.
У Карри, например, есть собственные тренировочные лагеря, и все это доступно для изучения. Раньше о таких вещах никто не рассказывал, тренировки проходили втихую.
Сейчас любой может разобрать по полочкам работу суперспортсмена. Это и игроков мотивирует, и тренеров развивает.
– Вы сами следите за кем-то пристально?
– Да, за Златаном Ибрагимовичем. Это, наверное, мой кумир в плане ментальности. Очень сильный человек, с великолепной карьерой. И семья у него прекрасная – это мне тоже близко.
Если говорить о работе, то Брайант – абсолютное сумасшествие. Но за ним, как и за Джорданом или Леброном, тянуться почти невозможно. Они сверхлюди.
Для обычного спортсмена повторять их режим – значит либо сломаться физически, либо перегореть, – сказал нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин.
