Прохоркин о КХЛ: «У нас нет ни 2-летних, ни 5-летних договоров. Сегодня есть, завтра может не быть. Каждый день нужно доказывать. У нас не бывает перестроек, как в НХЛ»

Николай Прохоркин поделился мнением о контрактах в КХЛ.

– Считается, что вы лучше выступаете, когда у вас контракт на один год. В вашем случае – соглашение двухлетнее. Вы согласны с таким мнением?

– Не знаю, думаю, это больше для журналистов рассуждения.

Моя мотивация всегда одинаковая, она не зависит от того, на какой срок подписан контракт. У нас в лиге нет, по сути, ни двухлетних, ни пятилетних договоров. Сегодня он у тебя есть, завтра его может не быть.

Есть только сегодняшний день, и каждый день нужно доказывать, что ты достоин играть дальше.

– Получается, что долгосрочные контракты игрокам сейчас не так уж и интересны?

– Да, я не вижу особого смысла. Конечно, для руководства это показывает, что они верят в игрока. Но все может быстро измениться: тренерский штаб, руководство, трансферная политика.

Команда может начать плохо играть, и сразу же начинаются перемены. У нас не бывает перестроек, как в НХЛ, на 3-5 лет. Здесь все работает иначе.

– Как вы думаете, стоит ли вносить какие-либо изменения в регламент, чтобы контракты были более защищены, и компенсация выплачивалась не за год, а за все время?

– С позиции игрока, конечно, хочется обезопасить себя. Но с позиции руководителей есть нюанс: и иностранные игроки, и наши ребята могут уехать в Европу.

Получается, что человек отыграл месяц, ему что-то не понравилось, он поехал в Швейцарию, там ему предложили другие деньги, и он уехал.

И как с этим быть? Кого штрафовать? – сказал нападающий «Авангарда » Николай Прохоркин .