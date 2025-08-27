Холлоуэлл покинет «Локомотив». Защитник перешел в клуб в это межсезонье («СЭ»)
Защитник Мак Холлоуэлл покинет «Локомотив».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» подписал контракт с Холлоуэллом 11 июня. Канадец не провел ни одного официального матча за команду.
В сезоне-2024/25 26-летний канадский защитник выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». На его счету 31 (1+30) очко в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3».
В НХЛ Мак Холлоуэлл сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
