Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»

Мак Холлоуэлл рассказал, какие советы давал ему Джо Торнтон.

Защитник Холлоуэлл ранее играл в системе «Торонто». Нападающий Джо Торнтон завершил карьеру в октябре 2023 года.

– Джо Торнтон говорил о вас, что вы отличный парень. Что вы можете рассказать о нем?

– Когда я рос, я всегда видел Джо Торнтона. Когда он приехал в «Торонто», это было во время ковида, и мы должны были быть на карантине. Я жил рядом с некоторыми ребятами, и Джо был там. Мы быстро нашли общий язык.

В следующем году, даже когда меня поднимали или вызывали, он всегда находил время для меня, заставлял чувствовать себя комфортно. Он очень веселый, энергичный, заряжает всех окружающих. Я всегда буду помнить наше время вместе, это было очень здорово.

– Он рассказывал, что пытался познакомить вас с музыкой The Doors, Джими Хендрикса, а вы больше любите современное.

– Летом я ездил в Сент-Томас, он оттуда, недалеко от Ниагарского водопада. Когда мы ездили куда-то вместе, он ставил свою рок-музыку, пытался приучить меня. Мне это нравилось, это было хорошо, но я все же больше фанат кантри-музыки.

– Какие советы он давал?

– Думаю, главная его мысль была в том, чтобы ко всему относиться просто. У него всегда улыбка на лице, всегда шутил. Он никогда не был слишком серьезным.

Он говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. Будь спокоен, чувствуй себя хорошо, – сказал канадский защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл.

