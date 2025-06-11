«Локомотив» подписал контракт с Холлоуэллом на год. Защитник заработает 40 млн рублей (Metaratings)
Мак Холлоуэлл подписал однолетний контракт с «Локомотивом».
Как сообщает Metaratings, защитник заработает 40 млн рублей за сезон.
В сезоне-2024/25 26-летний канадский защитник выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга».
На его счету 31 (1+30) очко в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3».
В НХЛ Мак Холлоуэлл сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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