  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
1

Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»

Мак Холлоуэлл из «Локомотива» не знал, что ему предстоят перелеты по 8-9 часов.

Защитник перешел в ярославский клуб в это межсезонье.

– А как с русским языком? Знаете что-то?

– Пока тяжело. Скачал Duolingo, начинаю учить. Но пока вообще не знаю слов. Надеюсь, скоро подберу немного.

– Где вы живете в Ярославле?

– Я живу на базе, как и многие ребята. Говорил с другими североамериканцами, они тоже отмечают: база «Локомотива» – одна из лучших в лиге. Здесь есть все, и о тебе заботятся. Все, что тебе нужно, это сосредоточиться на хоккее.

В Северной Америке такого нет, там все сам ищешь, арендуешь квартиру. Это стресс. А здесь – все сделано за тебя, не надо ни о чем беспокоиться.

– Ваша семья, девушка приедут к вам в Ярославль?

– Да. Думаю, в ноябре или декабре, на праздники. У всех работа, поэтому надолго они не могут. Но приедут на 10 дней, что будет очень здорово.

– Спрашивали про условия в КХЛ? Знаете, что придется лететь во Владивосток по 8-9 часов?

– Нет, я не знал. Байрон Фроуз, другой канадец здесь, сказал мне. Он сказал: летим пять часов, потом дозаправка, и еще пять часов.

Это сильно отличается от АХЛ, где все поездки короткие. Но я готов, это будет новый вызов. Самолеты хорошие, еда есть – жаловаться не на что, – сказал защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл.

Холлоуэлл из «Локомотива» о России и Канаде: «Здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. Я пробовал морепродукты – дома не стал бы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМак Холлоуэлл
logoБайрон Фроуз
logoЛокомотив
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
1вчера, 21:35
Холлоуэлл о переходе в КХЛ: «С «Локомотивом» начал больше общаться после Рождества. Был готов к этому шагу, новому вызову и возможности»
2вчера, 11:58
Холлоуэлл о переезде в Ярославль: «У меня все более современное, а здесь любят сохранять традиции – это круто. Понятия не имел, во что ввязываюсь, но я открыт к новому»
1вчера, 08:48
Главные новости
Галлан о Федорове: «Один из лучших в истории. Он, Козлов, Константинов – величайшие игроки нашего спорта»
2 минуты назад
Турнир имени Пучкова. «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом»
сегодня, 05:35
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
334 минуты назад
Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»
42 минуты назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» встретится с «Сочи», «Лада» уступила «Амуру»
8сегодня, 12:19
Морозов о драфте КХЛ: «В проработке, думаем, как перераспределять игроков. Мы за то, чтобы не было скопления молодых талантов в одном клубе»
7сегодня, 11:26
Сопин об уходе Ткачева: «Нельзя сказать, что «Авангард» поступил нечестно, есть регламент КХЛ. Кто-то говорит, что надо как в НХЛ, чтобы контракт оставался в платежке»
сегодня, 11:17
Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
8сегодня, 11:01
Галлан об уровне КХЛ и НХЛ: «Большой разницы не вижу. Здесь достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле»
сегодня, 10:42
Морозов о расторжении Ливо с «Салаватом»: «КХЛ связалась с клубом и игроком. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Совместно решили, что расторгнуть контракт выгодно»
5сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Сопин о «Спартаке»: «С такой организацией трудно договариваться, или приходится много отдавать взамен. Пытаюсь быть более человечным, если хоккеист не нужен – лучше его отпустить»
17 минут назад
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
51 минуту назад
Индонезия натурализует четырех российских хоккеистов в рамках двустороннего сотрудничества с Россией
1сегодня, 12:25
Мемориал Ромазана. «Металлург» встретится с «Салаватом», «Барыс» проиграл «Магнитке» из ВХЛ
9сегодня, 12:16
16-летний хоккеист «Академии» погиб в ДТП в Самарской области. Автомобиль вылетел на обочину и сбил игрока и его 15-летнего знакомого
3сегодня, 12:00
Американский защитник «Торпедо» Нарделла о переезде в Россию: «Никто не отговаривал, все порадовались. КХЛ – один из сильнейших чемпионатов, поэтому я здесь»
1сегодня, 11:41
Защитник «Амура» Ли о России: «Полностью русским быть не могу, но стараюсь. Учу язык, узнаю культуру. Люблю бани и борщ»
сегодня, 10:51
Рид Буше о Ковальчуке в «Авангарде»: «Особенный хоккеист, помог команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью»
сегодня, 10:21
Буше о стиле игры «Автомобилиста»: «Должны действовать быстро и агрессивно. Прибавляем от матча к матчу – надо продолжить это в регулярке»
сегодня, 09:05
Нарделла о шансах «Торпедо» на плей-офф: «Нам это по силам, уверен. Собирается очень серьезная команда – все друг за друга горой, удалось найти химию на льду»
сегодня, 08:27