Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»

Мак Холлоуэлл из «Локомотива» не знал, что ему предстоят перелеты по 8-9 часов.

Защитник перешел в ярославский клуб в это межсезонье.

– А как с русским языком? Знаете что-то?

– Пока тяжело. Скачал Duolingo, начинаю учить. Но пока вообще не знаю слов. Надеюсь, скоро подберу немного.

– Где вы живете в Ярославле?

– Я живу на базе, как и многие ребята. Говорил с другими североамериканцами, они тоже отмечают: база «Локомотива » – одна из лучших в лиге. Здесь есть все, и о тебе заботятся. Все, что тебе нужно, это сосредоточиться на хоккее.

В Северной Америке такого нет, там все сам ищешь, арендуешь квартиру. Это стресс. А здесь – все сделано за тебя, не надо ни о чем беспокоиться.

– Ваша семья, девушка приедут к вам в Ярославль?

– Да. Думаю, в ноябре или декабре, на праздники. У всех работа, поэтому надолго они не могут. Но приедут на 10 дней, что будет очень здорово.

– Спрашивали про условия в КХЛ? Знаете, что придется лететь во Владивосток по 8-9 часов?

– Нет, я не знал. Байрон Фроуз , другой канадец здесь, сказал мне. Он сказал: летим пять часов, потом дозаправка, и еще пять часов.

Это сильно отличается от АХЛ, где все поездки короткие. Но я готов, это будет новый вызов. Самолеты хорошие, еда есть – жаловаться не на что, – сказал защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл .

