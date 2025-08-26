  • Спортс
  • Защитник «Локомотива» Холлоуэлл об НХЛ: «У «Торонто» огромная армия ярых фанатов. Если ты звезда, то выйти на публику трудно – люди сойдут с ума»
Защитник «Локомотива» Холлоуэлл об НХЛ: «У «Торонто» огромная армия ярых фанатов. Если ты звезда, то выйти на публику трудно – люди сойдут с ума»

Мак Холлоуэлл оценил популярность «Торонто» в Канаде.

Защитник «Локомотива» провел шесть матчей в НХЛ за «Мэйпл Лифс».

– Игра за «Торонто» была вашей детской мечтой?

– Да. Я ведь из Онтарио. Все в Онтарио болеют за «Торонто». Это команда с огромной армией фанатов. Так что было круто сыграть за них шесть матчей. И думаю, это даже немного облегчило мое решение поехать в Россию.

Я уже поиграл в НХЛ и поиграл за «Лифс». Я всегда смогу это сказать, всегда смогу это помнить. И я не чувствую, что что-то упустил, приехав сюда.

– Вы были в системе «Торонто» в течение пяти лет. Не могли бы вы рассказать о фанатах «Торонто»? Они действительно самые безумные?

– Они определенно очень ярые фанаты. Когда я рос, это было все, о чем я думал и что смотрел – только «Торонто». Поэтому я был очень рад, что меня задрафтовали именно «Торонто», и именно за эту команду я сыграл.

– Правда ли, что игроки «Торонто» настолько популярны, что они не могут просто пойти в бар и выпить пива, потому что фанаты их сразу узнают?

– Да, конечно. Как вы сказали, особенно ребята из первой команды. Сейчас со СМИ и с тем, что у всех телефоны, они стараются делать все тише, избегать лишнего внимания.

Я в основном был в АХЛ, поэтому меня не так часто узнавали, может быть, время от времени. Но если ты играешь за «Лифс» и ты звезда, как Остон Мэттьюс или Митч Марнер, тебе трудно выйти на публику – фанаты сойдут с ума.

– Российский вратарь Илья Самсонов, который играл в «Торонто», сказал, что у «Лифс» лучшая организация и там есть все. Вы согласны?

– Да, конечно. Я также играл в «Питтсбурге» и «Рейнджерс», там все хорошо, но «Торонто» – это другой уровень. Будь то персонал по развитию игроков или врачи – там все на высшем уровне, – сказал Мак Холлоуэлл.

Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
