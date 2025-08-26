«Ак Барс» не может договориться с Денисенко о контракте. Игрок хочет получать 60+ млн рублей за сезон и рассматривает продолжение карьеры в Швейцарии («ВсеПроСпорт»)

«Ак Барс» не может договориться о контракте с Григорием Денисенко.

Как сообщает «ВсеПроСпорт», игрок рассматривает вариант продолжения карьеры в Швейцарии. Григорий Денисенко претендует на зарплату 60+ млн рублей за сезон. Казанский клуб предлагает меньше.

Ранее сообщалось , что «Ак Барс» заплатит 45 млн рублей «Локомотиву» за права на Денисенко и отдаст 16-летнего форварда Андрея Пустового. Официально о передаче прав еще не сообщали.

Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в 8 матчах при полезности «минус 8».

Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»