Максим Сушинский: «Коваленко подходит под стиль игры Никитина. Он командный хоккеист, будет делать все для того, чтобы ЦСКА выигрывал»

Максим Сушинский считает, что Николай Коваленко подходит под стиль игры Никитина.

Тренер Игорь Никитин вернулся в ЦСКА в межсезонье.

– В составе ЦСКА сейчас сразу несколько игроков, которые не подходят под хоккей, который ставил Никитин в «Локомотиве». На ваш взгляд, это может стать проблемой?

– Никитин только принял команду, думаю, в процессе работы он подберет игроков под себя.

– А как быть, например, с Коваленко и Бучельниковым, которые по стилю игры не очень подходят Никитину?

– Я думаю, что Николай Коваленко как раз подходит под стиль игры Никитина. Он не легкий нападающий, умеет держать силовую борьбу. Так что не соглашусь с тем, что Коваленко не игрок Никитина.

Да, Николай любит повозиться с шайбой, но при этом он командный игрок, так что будет делать все для того, чтобы команда выигрывала, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

