Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»

В «Ак Барсе» прокомментировали подписание Григория Денисенко.

За 25-летнего форварда казанцы заплатили «Локомотиву» 45 млн рублей и отдали 16-летнего Андрея Пустового.

– Смотрели ли вы в сторону Голдобина?

– Мы общались, но понимали, что требования «Спартака» будут очень сложными, поэтому не включались.

– Знаю, что вы не хотели отдавать Пустового с учетом того, как вы его получили. Сложно ли было это сделать?

– Мы до последнего предлагали разные варианты. Трехсторонний обмен или еще какие-то опции. До последнего хотели удержать Андрея. Сложное решение, но пришлось чем-то жертвовать.

– Игра Денисенко в АХЛ убедила вас в том, что он может вернуться на прежний уровень?

– Ему 24 года, у него есть потенциал. Возможно, что через пару лет он захочет уехать за океан. Он должен раскрыть весь свой потенциал, чтобы уехать в НХЛ, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».