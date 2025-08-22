«Ак Барс» заплатит 45 млн рублей «Локомотиву» за права на Денисенко и отдаст 16-летнего форварда Пустового («Чемпионат»)

«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 45 млн рублей за права на Григория Денисенко.

Также казанский клуб отдаст ярославскому 16-летнего форварда Андрея Пустового.

Ранее сообщалось , что денежная компенсация в рамках обмена составит 50 миллионов.

Ожидается, что «Ак Барс » подпишет двухлетний контракт с Денисенко , игрок сможет получить до 80 млн за сезон с учетом бонусов.

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».

Пустовой в прошлом сезоне играл в Olimpbet МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 5».