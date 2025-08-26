Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»

Алексей Морозов высказался расследовании применения допинга игроками КХЛ.

– Каковы взаимоотношения КХЛ и РУСАДА, будет ли автономия, чтобы самим решать кейсы Седова, Каменева, Голышева?

– Мы хоть и отдельная лига, но обязаны по законам России подчиниться законам WADA и РУСАДА. Это очень большой политический вопрос на уровне Олимпийского комитета, Минспорта, Правительства.

Живем по тем законам, которые существуют. На следующий год подписываем договор с РУСАДА, согласно которому будет увеличено число проверяемых игроков, – сказал президент КХЛ.

Также Алексей Морозов ответил, есть ли новости об игроках, сдавших положительные допинг-пробы.

– Есть ли новости по Голышеву, Каменеву, Седову? Три случая с допингом.

– Новостей пока не имеем, ждем их. Три человека, но тяжело судить, пока не прошли разбирательства. Никто бы целенаправленно на это в данном случае не пошел, зная уровень клубов и уровень их врачей. Подождем официальных заявлений, – добавил Морозов.