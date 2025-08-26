Защитник «Торпедо» Нарделла о России: «Я попробовал борщ и стал его фанатом. Язык изучаю, но пока далек от понимания речи»

Бобби Нарделла заявил, что стал фанатом борща в России.

29-летний американец стал игроком «Торпедо » в это межсезонье.

– Как проходит ваша адаптация к жизни в России? Вас уже что-то удивило?

– Не могу сказать, что было много сюрпризов и вещей, о которых я не догадывался до поездки сюда. Адаптация проходит отлично, можно даже сказать, что она почти закончилась.

Мне тут очень нравится, классный город, отличные партнеры по команде. Я еще не успел познакомиться с Нижним Новгородом настолько близко, насколько мне бы этого хотелось, потому что у нас очень плотный график на предсезонке. Но все, что я увидел, мне уже нравится.

А как только появится свободное время, обязательно получше изучу город.

– С русской кухней уже познакомились?

– О, да. Она очень необычная. Я попробовал борщ. Это было очень классно, так что теперь можно сказать, что я стал фанатом борща.

– Планируете изучать русский язык? Может быть, уже сделали первые шаги в этом направлении?

– Да, уже немного знаю. Могу сказать пару слов, так что работа по изучению языка ведется, но, конечно, я пока далек от того, чтобы понимать русскую речь, – сказал защитник «Торпедо» Бобби Нарделла .

Нарделла о шансах «Торпедо» на плей-офф: «Нам это по силам, уверен. Собирается очень серьезная команда – все друг за друга горой, удалось найти химию на льду»