Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
Дмитрий Кокорев вошел в тренерский штаб «Лады».
Специалист будет отвечать за работу с защитниками.
«Кокореву 46 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Начал тренерскую карьеру в 2014 году в команде «Русские Витязи» (МХЛ), также работал на уровне ВХЛ, в системе юношеских и юниорских сборных России.
В январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи», после окончания сезона-2023/24 избавился от приставки «и. о.». В сезоне-2024/25 входил в тренерский штаб «Витязя».
Добро пожаловать в «Ладу», Дмитрий Александрович!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
