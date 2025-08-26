Нарделла о шансах «Торпедо» на плей-офф: «Нам это по силам, уверен. Собирается очень серьезная команда – все друг за друга горой, удалось найти химию на льду»

Бобби Нарделла оценил шансы «Торпедо» на выход в плей-офф КХЛ.

Американский защитник присоединился к нижегородцам в это межсезонье.

– Целью «Торпедо» на сезон является попадание в плей‑офф. Как считаете, насколько сложно будет пробиться в восьмерку?

– Понятно, что мы хотим выйти в плей‑офф, уверен, что «Торпедо » это по силам. У нас собирается очень серьезная команда, все стоят горой друг за друга, кажется, уже удалось найти химию на льду.

Для успеха нам просто нужно верить в себя. Конечно, важно будет уверенно начать регулярный чемпионат, чтобы потом перенести уверенность на весь сезон, – сказал Бобби Нарделла .

