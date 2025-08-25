  • Спортс
  • Холлоуэлл из «Локомотива» о России и Канаде: «Здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. Я пробовал морепродукты – дома не стал бы»
Мак Холлоуэлл считает, что еда в России качественнее, чем в Канаде.

26-летний защитник перешел в «Локомотив» в это межсезонье.

– Пробовали русскую кухню?

– Да, немного. Я привередливый в еде, но здесь пробовал морепродукты – тунец, гребешки. Дома я бы не стал. Там больше фастфуда, здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. И тело чувствует себя лучше.

– Значит, в Канаде так же много фастфуда, как и в США?

– Да. У нас есть Chipotle (сеть ресторанов быстрого питания, специализируется на мексиканской кухне – Спортс’‘) и прочее. Это вроде как курица с рисом, но сделано не так качественно, как здесь.

Продукты там не такие чистые, как в России, – сказал Мак Холлоуэлл.

Холлоуэлл о переезде в Ярославль: «У меня все более современное, а здесь любят сохранять традиции – это круто. Понятия не имел, во что ввязываюсь, но я открыт к новому»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
