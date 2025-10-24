Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»

Владимир Юрзинов заявил, что телевидение должно продвигать молодежный хоккей.

«Главным на осеннем отрезке сезона считаю Кубок Будущего в Санкт-Петербурге. На этой неделе юниорская и молодежная сборные определились со своими составами, в командах – много будущих звезд.

Надеюсь, Кубок Будущего хорошо покажут наши телеканалы – и болельщики поймут, что есть за что ценить и молодых российских хоккеистов.

Здесь полностью согласен с Романом Ротенбергом , который призвал телевидение обратить пристальное внимание на наш молодежный хоккей. Только так мы сможем его продвинуть в молодежную культуру, чем, кстати, славился Советский Союз», – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов .

Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 9 ноября.