Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»

Спенсер Карбери оценил игровое долголетие Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона » проводит 21-й сезон в НХЛ. Матч с «Оттавой» (в ночь с 25 на 26 октября) может стать для него 1500-м в регулярных чемпионатах.

«Он никогда не полагался на то, что становится хуже с годами. Что я имею в виду? Многие элитные хоккеисты полагаются на свое катание, верно? К 15-му сезону оно начинает идти на спад.

Разве бросок Овечкина стал хуже к двадцатому сезону? Есть веский аргумент, что нет. Находит ли он свободное пространство? Он делает это на мировом уровне, у него отличные инстинкты. И вот тут-то и начинается разговор об игровом долголетии.

Провести всю карьеру в одной организации – это многое значит. Лояльность важна, но еще это значит, что ты был настолько хорош, что клуб так долго хотел тебя видеть.

Выступать за одну команду на протяжении всей карьеры в любом виде спорта – это круто. Пройти 1500 матчей в форме «Вашингтона» – это нечто особенное», – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери .

Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»