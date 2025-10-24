Каменский об отстранении Дронова на 5 матчей за толчок арбитра: «Игрок видел судью и мог избежать столкновения. Вместо этого он ударил клюшкой в спину»
Валерий Каменский оценил дисквалификацию Григория Дронова за толчок судьи.
Защитник «Трактора» был отстранен на пять матчей решением КХЛ.
«Комитет внимательно изучил момент матча «Автомобилист» – «Трактор», в котором защитник Григорий Дронов был удален за физическое воздействие на арбитра встречи.
В данной ситуации игрок видел линейного судью и имел возможность избежать столкновения, однако вместо этого нанес удар клюшкой судье в спину. Защитная экипировка судей более облегченная, чем у игроков, поэтому такие нарушения являются травмоопасными.
Принимая во внимание все эти факторы, спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) принял единогласное решение о наложении пятиматчевой дисквалификации», – заявил председатель СДК Валерий Каменский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости