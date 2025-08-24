Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове: «Ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена»
Тренер «Торпедо» Алексей Исаков надеется, что Никита Артамонов наберет форму.
В прошлом регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 19-летний нападающий набрал 39 (22+17) очков в 63 играх.
– Артамонов был лучшим бомбардиром команды, сейчас в четвертом звене. Как у него проходит поиск себя?
– Много разговариваем с ним. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена.
Если ты проводишь два‑три стабильных сезона, то это уже мастерство. Мы все ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу, – сказал Алексей Исаков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости