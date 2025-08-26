Буше о стиле игры «Автомобилиста»: «Должны действовать быстро и агрессивно. Прибавляем от матча к матчу – надо продолжить это в регулярке»

Рид Буше заявил, что «Автомобилист» должен играть быстро и агрессивно.

– Николай Заварухин говорил весной, что клуб будет играть в более атакующем стиле. Чувствуете это сейчас?

– Да, мы прибавляли от игры к игре и должны продолжить делать это в регулярном чемпионате. Тренировки были тяжелыми, команда выкладывалась на полную, мы должны стать командой, действующей в быстром и агрессивном стиле.

– Вы уже оформили дубль в игре с «Салаватом Юлаевым».

– Да, наше звено отлично играло, создало несколько хороших моментов. Всегда трудно выходить на лед в своей первой предсезонной игре, но такие моменты повышают уверенность в себе, это приятно.

– Ожидается, что вы будете играть в звене со Стефаном Да Костой. Как оцените его и его стиль игры?

– Невероятный игрок, который уже очень давно выступает в КХЛ. Надеюсь сыграть с ним и развивать игровую химию, – сказал нападающий «Автомобилиста » Рид Буше .

