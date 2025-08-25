Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»

Рид Буше рассказал, почему покинул «Авангард» в это межсезонье.

Хоккеист перешел в «Автомобилист».

– Почему вы покинули «Авангард»?

– Я думал, что достиг договоренности с «Авангардом ». Однако они так и не сделали мне конкретного финального предложения, я больше не мог ждать.

– Если верить Алексею Сопину, контрактное предложение лежало у вас на столе с января. Прокомментируйте это.

– Мне нужно было время, чтобы обсудить все детали с семьей. Однако я сказал менеджерам, что «Авангард» был единственной командой, которую я рассматривал.

Они могли не беспокоиться о том, что я выберу другой клуб – однако время шло, и, скорее всего, в клубе решили выбрать иной путь, – сказал нападающий «Автомобилиста » Рид Буше .