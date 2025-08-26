Буше об уходе из «Авангарда»: «Хотел остаться, но планы менеджмента поменялись – мне не сделали предложение. «Автомобилист» дал такие же условия, как были в Омске»

Рид Буше прокомментировал переход из «Авангарда» в «Автомобилист».

31-летний форвард покинул омский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне он набрал 57 (33+24) очков за 65 матчей с учетом плей-офф.

– Почему вы покинули «Авангард»?

– Я думал, что достиг договоренности с «Авангардом ». Однако они так и не сделали мне конкретного финального предложения, я больше не мог ждать.

– Если верить Алексею Сопину, контрактное предложение лежало у вас на столе с января. Прокомментируйте это.

– Мне нужно было время, чтобы обсудить все детали с семьей. Однако я сказал менеджерам, что «Авангард» был единственной командой, которую рассматривал. Они могли не беспокоиться о том, что я выберу другой клуб – однако время шло, и, скорее всего, в клубе решили выбрать другой путь.

– То есть это решение в первую очередь принял сам клуб?

– Да. «Авангард» так и не сделал мне конкретного предложения, а я не мог просто сидеть и ждать. Я не погнался за деньгами, когда перешел в «Автомобилист »: здесь предложили точно такие же условия, что и были до этого в «Авангарде».

– Говорили ли вы после сезона с Ги Буше или Сопиным?

– Нет, ничего. Повторюсь: перед окончанием регулярки говорил, что хотел бы продлить контракт. Я ждал и готов был подписать новое соглашение, однако ничего не произошло. Даже не знаю, что случилось. Никакой отдельной личной встречи не было.

– И просто какого-то прощания не было?

– Нет.

– Были ли другие опции, кроме двух этих клубов?

– Нет, я прямо сказал «Авангарду», что хочу остаться в команде. Хотел убедиться, что моя семья будет готова к тому, что я еще год проведу без них.

Однако планы менеджмента «Авангарда», судя по всему, поменялись, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше .

