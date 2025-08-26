Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»

Рид Буше отметил, что хотел остаться в «Авангарде».

Хоккеист перешел в «Автомобилист» в это межсезонье.

– Что можете сказать омским фанатам сейчас?

– Это было потрясающее время. Я люблю Омск, болельщиков, мне все здесь нравилось.

Знаю, меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, все такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее все меняется быстро.

Я счастлив начать новую главу своей карьеры в «Автомобилисте», уверен, что мы сможем многого добиться, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше.